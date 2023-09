Про це повідомляє CNN.

Злива почалася ще в п'ятницю. Тоді організатори почали зупиняти авто, які намагалися проїхати на фестиваль, бо дощ перетворив пустелю на суцільну багнюку.

Зараз в таборі, де влаштувалися учасники фестивалю, все вкрила багнюка до щиколоток.

Багато хто намагався покинути фестиваль, проте їх автомобілі застрягли в болоті по колеса повністю. З місця проведення фестивалю складно вибратися навіть пішки. Дехто з людей все ж ризикує, щоб дістатися хоча б до головної дороги, де є евакуаційні автобуси та інші фанати, які готові підкинути всіх охочих.

Проте масово вивезти людей з території фестивалю все ж не вийде, поки дощі не зупиняться. Людей закликають економити воду, їжу та паливо.

Під час негоди на фестивалі загинула одна людина. За даними видання BBC, поліція почала розслідування інциденту. Шериф округу Першинг заявив про відкриття провадження, але жодних деталей не назвав.

BREAKING: Terrible footage from yesterday. When you travel to Burning Man for fun in the desert and it rains six inches and floods, and you believe you'll just drive out of the muck in your Jeep Wrangler.#BurningMan #BurningMan2023 #BurningManFestival pic.twitter.com/q873dYhHPF