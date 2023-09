Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому у Twutter (X).

Так, британська розвідка зазначає, що Керченська протока є вузьким проходом для військового матеріально-технічного забезпечення російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія сильно залежить від Кримського мосту та поромів для перетину проток.

“Росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар’єри, поряд із заходами активного захисту, такими як системи протиповітряної оборони, щоб підвищити стійкість водних переходів і мінімізувати шкоду від майбутніх атак”, – йдеться в повідомленні.

В огляді зазначається, що важливість мосту як для матеріально-технічного забезпечення, так і для символіки російської окупації вимагає вжиття значних заходів захисту.

Повідомляється, що станом на 29 серпня 2023 року зображення підтверджують, що Росія створила підводний бар’єр із затоплених кораблів і захисних бонів для стримування атак морських безпілотників на Кримський міст.

Вказується, що в південній частині мосту це кілька суден на відстані 160 метрів. Вони розташовані в тому ж місці, де 17 липня 2023 року сталися атаки українських дронів "Морський малюк".

Крім того, раніше у вересні 2022 року російський флот протягом кількох днів короткочасно випробував радіолокаційні приманки на баржах, які, ймовірно, будуть стримувати ракети радіолокаційного наведення, розповіли у розвідці.

В оглядів нагадали, що у вересні 2022 року, Військово-Морські сили Росії протягом кількох днів короткочасно випробували радіолокаційні приманки на баржах, ймовірно готуючись так захищатися від ракет із радіолокаційним наведенням.

Інші контрзаходи для захисту мосту включають використання генераторів диму TDA-3, встановлених на вантажівці, з навчаннями, проведеними 24 травня 2023 року. Цей дим був активований для стримування вхідних повітряних загроз 12 серпня 2023 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 September 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mZk9BsAXGk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CcYN3lRAHW