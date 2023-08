Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в X (Twitter).

Так, зазначається, що протягом ночі з 29 на 30 серпня 2023 року Росія зазнала до п’яти окремих атак дронами-камікадзе – це найбільша атака на державу-агресорку з початку повномасштабної війни.

У відомстві констатували, що про вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією.

"Атакою на Псков, ймовірно, було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків", – йдеться в повідомленні.

В огляді додали, що протягом серпня 2023 року Росія зазнала 25 окремих атак безпілотників, майже напевно здійснених за допомогою дронів-камікадзе.

Як підкреслюють аналітики, багато з цих БПЛА досягли своїх цілей, що, ймовірно, означає, що російська ППО має труднощі з їх виявленням і знищенням.

"Росія, ймовірно, переосмислює положення своєї протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим нападам", – зазначили в огляді.

Вказується, що попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій території держави-агресорки. Однак нещодавні удари по Сольцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значний радіус дії, що ускладнює подальше розосередження

"Цілком імовірно, що Росії доведеться розглянути питання про розгортання додаткових систем протиповітряної оборони на аеродромах, які, на її думку, знаходяться під загрозою атак БПЛА", – підсумували в розвідувальному огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rALXTH8zhl



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zgmtfOkElT