Про це в Twitter пише премʼєр-міністр Ріші Сунак.

Раніше Шеппс був міністром енергетики. Це буде його п’ята посада в Кабінеті Міністрів за останній рік.

The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq

У 2022 році Шеппс писав, що прихистив у себе родину українських біженців, які були змушені поїхати з України через напад Росії. Відтоді він не один раз наголошував, що Велика Британія підтримує Україну.

What I saw in Kyiv this week was a people resolute in their defiance against Putin’s tyranny and Russia’s aggression...



And a nation standing strong and powering ahead in spite of constant attacks 🇺🇦 pic.twitter.com/tB50EuciyJ