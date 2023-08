Культовий артист і автор пісень помер 22 серпня близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований. Новину журналістам підтвердив менеджер артиста.

Представник зірки заявив, що "після тривалої хвороби співаку стало гірше". Виконавець, з його слів, страждав останні кілька місяців. Близько 15 років тому стало відомо, що в зірки виявили онкологію, але чи вона стала причиною смерті – невідомо.

Кутуньйо народився 7 липня 1943 року в Тоскані (Італія).

Найвідоміші хіти Кутуньйо La Mia Musica, Solo Noi та L'italiano. Він також писав пісні для своїх колег, серед яких Et Si Tu N'existais Pas і Salut для французького співака Джо Дассена, Amore No, Soli й Il Tempo Se Ne Va для італійського артиста Адріано Челентано, Ciao, Bambino, Sorry для французької виконавиці Мірей Матьє.

Він став символом італійської мелодії за кордоном завдяки своїй пісні L'Italiano.

Кутуньйо написав першу пісню для Адріано Челентано – Soli.

У 2010 році стало відомо, що співак має проблеми зі здоров’ям.

У 2012 році на запрошення Фабіо Фаціо він виконав пісню L'Italiano з хором Червоної Армії РФ.

У 2013 році під час церемонії нагородження премією "Людина року" в Києві Тото Кутуньйо отримав нагороду "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів".

У 2019 році в Україні група депутатів листом просила заборонити співаку в’їзд до країни, через проросійські позиції, на що Тото Кутуньйо відповів, що поза політикою і є "аполітичним".