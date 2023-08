В аеропорту російську делегацію зустріли за національним колоритом. Вже не вперше Лаврову доводиться брати участь у вітаннях з танцями.

Зазначимо, що китайського лідера Сі Цзіньпіня особисто перед трапом літака зустрів президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса та супроводжував до автівки. Національні танці главі КНР також влаштували.

JUST IN: 🇨🇳 China's President Xi Jinping arrives in South Africa for BRICS 15th annual summit. pic.twitter.com/gDfriw7NNU