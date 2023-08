21 серпня 2023 року відбулася міжнародна конференція Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Justice to be served, яка зібрала понад 400 учасників. Серед них – українські та міжнародні юристи, правозахисники, дипломати, депутати, представники наукового середовища та медіа. Організаторами конференції виступили громадські організації "Трибунал" (Україна) та Justice and Accountability for Ukraine (Велика Британія). Захід відбувся під патронатом Офісу президента України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті конференції.

Злочин агресії Російської Федерації проти України має бути належним чином покараним, впевнені учасники конференції. "З перших днів повномасштабної війни ми говоримо про відплату та справедливість, як частину нашої перемоги. Мир неможливий без справедливості. Справедливість неможлива без відповідальності тих, хто здійснив цю агресію. Саме тому справедливість – один із ключових пунктів формули миру президента Володимира Зеленського. Разом ми повинні розробити юридичний механізм справедливості та відповідальності, який охопив би усіх злочинців: тих, хто давав накази і тих, хто їх виконував. Нам потрібен спеціальний міжнародний трибунал, який судитиме за злочин агресії вище політичне керівництво Росії", – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль протягом конференції.

Україна разом із міжнародними партнерами вже активно готує напрацювання щодо можливих форматів роботи трибуналу. "Сьогодні світ не дискутує питання доцільності створення подібного механізму. Єдине питання, яке лишилось невирішеним, – це питання моделі, як це буде працювати. Наразі розглядається 3 варіанти: повний міжнародний трибунал, який реалізується через рішення Генеральної Асамблеї ООН, формат міжнародного договору від імені України та гібридний формат", – пояснив заступник керівника Офісу президента України, координатор робочої групи зі створення Спеціального трибуналу Андрій Смирнов.

"Цей злочин – це величезний міжнародний прецедент, за яким спостерігають авторитарні режими з різних країн світу. Створення спеціального міжнародного трибуналу дозволило би показати, що демократичні країни та цінності все ж таки мають силу та переважають", – додав голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Тим часом міжнародні експерти наголосили, що найбільш ефективна модель трибуналу вже зрозуміла. "Є 2 групи країн, які по-різному дивляться на питання трибуналу. Одна група на чолі з Україною вважає, що це повинен бути повний міжнародний Спеціальний трибунал, який буде мати справу зі всебічним розглядом злочину агресії. Інша група країн, можлива менша за чисельністю, але дуже впливова (Франція, Великобританія, США та Німеччина), виступили проти повного міжнародного трибуналу та пропонують гібридний формат. Але особисто я категорично проти гібридного формату, адже це буде другорядна структура. Це має бути повний міжнародний спеціальний трибунал", – запевнив британський професор права та директор Центру міжнародних судів і трибуналів у лондонському University College Філіп Сендс.

"Ми повинні пам'ятати, що все це стосується жертв в Україні. Але ми повинні поставити собі питання. Чи є правосуддя, якого прагне міжнародне співтовариство, тим правосуддям, якого хоче народ України? Як зазначав президент Зеленський, він хоче міжнародного спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Тож давайте прислухаємося до народу України та об'єднаємося для цього. Це не проблема лише України або лише Європи. Ми також повинні враховувати, що всі сильні світу цього спостерігають. І якщо ми нічого не зробимо, вони надихнуться і візьмуть регіональні справи у свої руки", – закликав американський юрист, колишній головний прокурор Спеціального суду по Сьєрра-Леоне Девід Крейн.

Також, представники Європейського Союзу підкреслили свою підтримку Україні та розповіли про конкретні кроки, які вже було здійснено, щоб притягнути державу-агресора до відповідальності. "Рада Європи відреагувала негайно. Лише через день після початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого, членство РФ у Раді Європи було призупинено. А всього через 2 тижні після цього вперше в історії організації ми виключили державу-члена. Також Рада Європи створила реєстр збитків, який вже почав працювати в Гаазі як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії", – сказав директор з юридичних консультацій та міжнародного публічного права Ради Європи Йорг Полакевич.

Результатом конференції стало офіційне комюніке, яке підписали учасники міжнародної конференції Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Justice to be served. В документі зазначено, що учасники всіляко підтримують створення повного міжнародного спеціального трибуналу як частину формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Спеціальний трибунал має стати легітимним та авторитетним механізмом правосуддя, який зможе ефективно виконувати свою роботу – притягнути до відповідальності представників політичного та військового керівництва Росії за злочин агресії проти України. Тому ми закликаємо міжнародне співтовариство активно та ефективно працювати над створенням спеціального трибуналу", – йдеться в повідомленні.

