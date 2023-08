Про це він написав у своєму Twitter (Х).

"Чудові новини від наших друзів із Сполучених Штатів! Є зелене світло для Нідерландів і Данії на поставку F-16 в Україну після завершення навчання наших пілотів. Україна довела, що неможливе дійсно можливо. Наші війська довели, що вони наповнені швидкими учнями. Скоро ми доведемо, що перемога України неминуча. Дякуємо всім нашим партнерам і друзям у Сполучених Штатах, Нідерландах і Данії. Вперед до Перемоги!" – написав він.

Great news from our friends in the United States!

There is a green light for the Netherlands and Denmark to deliver F-16s to Ukraine after our pilots complete their training.

Ukraine has proven that the impossible is indeed possible.

Our military has proven it is filled with fast…