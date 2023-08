Доходи китайської кіноіндустрії під час літнього кіносезону станом на середину серпня досягли ¥17,80 млрд (приблизно $2,47 млрд), що ознаменувало нову віху в історії кінопрокату країни в літній період. Про це повідомило Інформаційне агентство Сіньхуа.

За даними Державного управління кінематографії КНР, касові збори за вищезазначений період, який триває з початку червня до кінця серпня, побили попередній рекорд у 17,78 млрд. дол., встановлений у 2019 році.

Згідно з офіційними даними, цього року в рамках цього періоду в країні загальна кількість відвідувань кінотеатрів досягла 435 млн чоловік-раз.

На сьогоднішній день перші шість позицій у китайському чарті з касових зборів під час літнього кіносезону 2023 займають виключно вітчизняні фільми. Рейтинг очолює саспенс-трилер "Зникла в зірках" ("Lost in the Stars"), за ним йдуть кримінальна драма "Ставок більше немає" ("No More Bets"), спортивний фільм "Ніколи не говори "ніколи"" ("Never Say Never"), фантастична епопея "Підвищення в ранг духів: Королівство штормів" ("Creation of the Gods I: Kingdom of Storms"), анімаційний фільм "Чан Ань" ("Chang An") та комедійна драма "Єдиний і неповторний" ("One and Only").