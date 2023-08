Про це повідомив веб-портал Defence Express.

Сам інцидент, який відбувся 13 серпня, стався або поряд із територіальними водами Туреччини, як зазначили аналітики Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, або взагалі у водах країни НАТО, як з посиланням на джерела з танкера Olvia, заявила спільнота Snform Napalm.

Зараз офіційна Анкара утримується від офіційних остаточних заяв, взявши паузу фразою - "інцидент розслідується". Хоча сама активність Чорноморського флоту РФ біля берегів Туреччини, а догляд цивільного судна здійснював патрульний корабель проекту 22160 "Василий Быков" направивши оглядову команду на вертольоті Ка-29, цілком логічно вимагає певних кроків.

Russian Navy forces illegally inspecting dry cargo ship SUKRU OKAN under the flag of Palau in the southwestern part of the Black Sea with Ka-29 helicopter today. pic.twitter.com/Pnc1vSeTQI