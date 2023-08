Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter (X).

"ПВК "Вагнер", ймовірно, рухається до процесу скорочення чисельності та реконфігурації, головним чином для того, щоб заощадити витрати на зарплату персоналу в період фінансового тиску", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після невдалого повстання у червні 2023 року держава-агресорка діяла проти деяких інших бізнес-інтересів власника Вагнера Євгена Пригожина. Британська розвідка припустила, що є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу.

"Якщо російська держава більше не платить «Вагнеру», то другим найімовірнішим платником є ​​білоруська влада. Однак значні сили були б відчутним і потенційно небажаним витоком скромних білоруських ресурсів", – повідомили у відомстві.

