Відповідне відео він опублікував у Twitter.

"Ласкаво просимо в Україну, Senators Rochelle! Ці бронемашини допоможуть у захисті наших військ під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших воїнів. Бо, зрештою, саме народ може виграти цю війну. Я радий, що у нас з нашими канадськими партнерами однакові погляди на поле бою", – йдеться в повідомленні.

Резніков подякував уряду Канади, зокрема міністерці оборони Канади Аніті Анонд, та всім людям Країни Кленового Листа.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc