Про це вона написала у своєму Twitter.

"Я найрішучішим чином засуджую російську атаку на Покровськ, спрямовану на готель і квартири. Ці злочини не повинні залишатися безкарними", – йдеться в повідомленні.

I condemn in the strongest terms the Russian attack in Pokrovsk targeting a hotel & apartments. These crimes must not go unpunished/Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque russe à Pokrovsk qui a visé un hôtel et des maisons. Ces crimes ne doivent pas rester impunis @coe