Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Під час нашої телефонної розмови Ентоні Блінкен і я обговорили подальші кроки щодо розширення глобальної підтримки "формули миру" та рішення для збільшення експорту зерна. Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності посилити далекобійні спроможності України шляхом надання ATACMS", – написав він.

In our call, @SecBlinken and I discussed further steps to broaden global support for the Peace Formula and solutions to expand grain exports. I thanked the U.S. for all the assistance provided and stressed the need to enhance Ukraine's long-range capabilities by providing ATACMS.