Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter.

Так, у відомстві звернули увагу, що за останні два тижні Росія завдала кількох хвиль ударів по українських портах на річці Дунай, використовуючи безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

"Дуже ймовірно, що це спроба змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через ці порти", – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що БПЛА вражали цілі на відстані 200 метрів від румунського кордону, що свідчить про те, що держава-агресорка збільшила готовність до ризику для завдання ударів поблизу території НАТО.

В огляді повідомили, що, ймовірно, Росія використовує безпілотники для ударів по цьому району, вважаючи, що вони з меншою ймовірністю несуть ризик ескалації, ніж крилаті ракети. Вказується, що Росія, ймовірно, вважає їх прийнятно точними, і вони мають набагато менший боєзаряд, ніж крилаті ракети.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9rNuLubGUD pic.twitter.com/cVa2gHz74G