Про це повідомив веб-портал Polskie Radio.

"Я пишаюся нашою нацією, яка мирно протестувала проти чергової російської провокації", - прокоментувала в мікроблозі Twitter президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Proud of our people protesting peacefully the latest russian provocation - a Russian cruise liner visiting the Georgian port of Batumi while Putin blocks grain shipments and hinders free navigation in the Black Sea.

Black Sea security is vital for 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/CTg8bmTGa3