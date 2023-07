Про це повідомив веб-портал Defence Express.

У передових силах Північноатлантичного альянсу, які мають першими зустріти ворога дійсно є кавалерія, яка штатно входить у бронекавалерійський полк британської армії The Royal Lancers. Й саме він взяв участь у спільних навчаннях із 2-ою Люблінською бригадою територіальної оборони Польщі, які проходили 23-30 липня.

British Cavalry Soldiers from @theroyallancers going back to their roots on #OpCABRIT, with awareness training with the famous 2nd Lubelska Brigade on low profile mounted recce #cavalry #mounted #strongertogether #weareNATO pic.twitter.com/dTHvrkj8O4