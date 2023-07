Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter.

Так, з 18 липня 2023 року Росія завдала великої кількості далекобійних ударів по Одесі й іншим районам півдня України. У цих атаках була використана незвичайна кількість 5,5-тонних ракет Х-22, початково розроблених для знищення авіаносців.

У відомстві нагадали, що пошкоджень зазнали кілька зернових силосів у порту Чорноморськ, а також історичний центр міста. А 24 липня Росія атакувала безпілотниками доки на річці Дунай приблизно за 200 метрів від кордону з Румунією.

В огляді наголошується, що в період із серпня 2022 року до червня 2023 року, коли Чорноморська зернова ініціатива ще була чинною, Росія загалом утримувалася від завдання ударів по цивільній інфраструктурі в південних портах.

"Оскільки Росія не продовжила угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати удару по цілях в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військове спорядження в цих районах", – повідомили в Міноборони Британії.

При цьому в розвідувальному огляді підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення російська кампанія ракетних ударів характеризується поганою розвідкою та неефективним процесом ударів по цілях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OgjLYIKpaS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/laqH5kdIAd