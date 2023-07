Супутникові знімки полігону опублікував у своєму Twitter-акаунті професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве.

Ватанаве показав супутникові знімки полігону, зроблені 13 та 19 липня.

На знімку, який супутник зробив учора, видно сильні руйнування полігону.

Також видно, що навколо полігону в кількох місцях згоріла трава.

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S