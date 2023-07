Фонд гарантування вкладів довів в Окружному суді Нью-Йорка належність державі Україна коштів Промінвестбанку у сумі понад 2 мільйони доларів США та понад 36,6 мільйони євро.

Про це йдеться у повідомленні фонду, передають Українські Новини.

У ході ліквідаційної процедури Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» було встановлено, що вказана сума коштів розміщена на його кореспондентському рахунку в BANK OF NEW YORK MELLON (США) та заблокована у зв'язку з санкціями США проти Банку як дочірньої компанії «веб.рф».

У листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху «Талібан» в Афганістані у 2016 році.

Оскільки під час судового процесу за позовом цих осіб в американському суді було встановлено зв’язки РФ з «Талібаном», суд встановив можливість для позивачів відшкодування завданої їм шкоди за рахунок майна РФ.

До такого майна суд відніс і заблоковані активи ПАТ «Промінвестбанк» на кореспондентських рахунках у THE BANK OF NEW YORK MELLON.

Проте Фонду гарантування вдалося довести в Окружному суді Нью-Йорка, що згадані позивачі не можуть претендувати на кошти банку, оскільки на момент ініціювання судом списання цих коштів їх власником була вже Україна, а не держава-агресор.

Фонд гарантування вкладів за участі Кабінету Міністрів України перереєстрував корпоративні права в розмірі 99,77% статутного капіталу банку на державу Україна в особі Державного підприємства «Національний інвестиційний фонд України», діючи на виконання прийнятого у відповідь на військову агресію.

Розглянувши доводи Фонду, 12.07.2023 Окружний суд Нью-Йорка видав наказ, яким задовольнив заяву Фонду гарантування вкладів щодо скасування виконавчого листа про списання коштів банку на користь американських позивачів.

Як повідомляли Українські Новини, процедуру ліквідації ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав 25 лютого 2022 року на підставі рішення правління НБУ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».