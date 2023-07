Служба екстреної допомоги Йоганнесбурга підтвердила вибух на вулиці Брі в центральному діловому районі Йоганнесбурга, що спричинив частковий обвал дороги. Людей закликають триматися якомога далі від цього району. За деякими повідомленнями, дорога обвалилася через вибух газу.

"Екстрені служби працюють на місці події в центральному діловому районі Йоганнесбурга та оцінюють збитки. Близько 16 людей перебували в автобусі, що перекинулося через пролам асфальту. Влада створює зону евакуації в радіусі одного кілометра навколо місця обвалення дороги на вулиці Брі, тому що в повітрі відчувається хімічний запах", - сказано у повідомленні.

Reports of an underground gas line explosion in the JHB CBD. pic.twitter.com/rz7KNQTl1G