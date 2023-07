Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter.

Так, 10 липня 2023 року начальник Генштабу Росії генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого повстання ПВК "Вагнер" 24 червня 2023 року.

Зазначається, що Герасимова по відеозв'язку інформував начальник штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Віктор Афзалов. Вказується, що Афзалов перебуває на посаді не менше ніж чотири роки, проте це, мабуть, його перша публічна поява з Герасимовим.

"Афзалов є заступником головнокомандувача ПКС РФ генерала Сергія Суровікіна. Збільшення публічності Афзалова в той час, як місцезнаходження Суровікіна залишається неясним, додає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був відсторонено після повстання", – пояснили в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/W0elAo8I8N



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CDZMHAFc1S