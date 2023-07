Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у своєму Twitter-акаунті.

"Це офіційно: коаліція для навчання Повітряних сил ЗСУ на F-16 сформована. Сьогодні 11 країн-партнерів + України підписали меморандум, який визначає умови", — написав Резніков.

Міністр подякував Данії та Нідерландам за лідерство в процесі формування коаліції для навчання українських пілотів.

За його словами, окрім пілотів навчання також проходитимуть техніки та допоміжний персонал.

Резніков опублікував перелік країн, які підписали меморандум:

It’s official: a coalition for F-16 training of the Ukrainian Air Force has been formed!

Today, 11 partner states + Ukraine signed a Memorandum outlining the terms. I'm especially grateful to Denmark and the Netherlands for their outstanding leadership in this process.… pic.twitter.com/ea1oxljX9I