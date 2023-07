Уряд Нідерландів у вівторок, 4 липня, оголосив про виділення другого комплексного пакета підтримки України у 2023 році в розмірі понад 118 мільйонів євро, який піде на гуманітарні потреби й економічну допомогу. Про це йдеться в заяві нідерландського уряду, пише видання "Європейська правда".

Зазначається, що новий комплексний пакет підтримки Нідерландів передбачає, серед іншого, 93 мільйони євро гуманітарної допомоги із зарезервованих урядом 2,5 мільярда євро на підтримку України у 2023 році.

83 мільйони євро буде скеровано на відбудову й систему охорони здоров'я України, зокрема закупівлю медикаментів і підтримку мобільних лікарень. Додаткові 10 мільйонів євро призначені для ліквідації наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС, а решта 875 тисяч євро – для підтримки українських правозахисників.

Другу складову пакета підтримки – 25 мільйонів євро – становить фінансування грантів, аби підприємства й громадські організації сприяли відновленню України, передусім у сферах сільського господарства, водопостачання й охорони здоров'я. Подаватись на гранти можна буде з вересня.

Додаткова фінансова підтримка також буде надана українській компанії (її назву не розкривають) для відкриття заводу з виробництва будівельних матеріалів у Західній Україні.

"Крім того, уряд вивчає можливість страхування ризиків для компаній, які експортують в Україну або інвестують в неї, через механізм гарантій або страхування", – додали в уряді Нідерандів.

Як повідомляли Українські Новини, в Гаазі (Нідерланди) офіційно розпочав свою роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (International Centre for Prosecution of Crimes of Aggression against Ukraine (ICPA).