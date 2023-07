Про це він написав у своєму Twitter.

"Дуже хороша розмова з президентом Володимиром Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО. У Вільнюсі члени Альянсу приймуть рішення щодо посилення довгострокової підтримки, покращення наших політичних зв’язків і наближення України до НАТО", – йдеться в повідомленні Столтенберга.

Very good conversation with President @ZelenskyyUa on the latest developments in #Ukraine, and our preparations for the #NATOSummit. In Vilnius, Allies will take decisions to step up support for the long haul, upgrade our political ties, and bring Ukraine closer to #NATO.