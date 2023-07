Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських окупантів по закладу харчування в Краматорську зросла до 13 – у лікарні 1 липня померла письменниця Вікторія Амеліна.

Про це повідомила громадська організація "Український ПЕН".

"З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину нині, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди", – йдеться в повідомленні.

27 червня Вікторія Амеліна перебувала в Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників. Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.

"Ми розділяємо величезний біль і висловлюємо найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам нашої дорогої Вікторії. Найближчим часом рідні повідомлять про час та місце прощання з Вікторією у Києві та Львові", – зазначили в організації.

Вікторія Амеліна – українська письменниця та членкиня Українського ПЕН. Через повномасштабну війну Росії проти України з літа 2022-го вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds.

Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. У 2014 році вийшов її дебютний роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", який увійшов у десятку найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року – 2014".

У 2016 році вийшла її перша дитяча книжка "Хтось, або Водяне Серце". Наступна її книжка для дітей "Е-е-есторії екскаватора Еки" побачила світ у 2021 році. У 2017 році "Видавництві Старого Лева" вийшов друком другий роман Вікторії "Дім для Дома". Книжка ввійшла до коротких списків національних і міжнародних премій: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії. Запорізька книжкова толока назвала "Дім для Дома" найкращою прозовою книжкою року.

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Дім для Дома" було перекладено іспанською мовою.

У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Після повномасштабної війни Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Водночас Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, який незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни.

Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості й створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських воєнних злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.

У вівторок, 27 червня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області.

Одна з ракет влучила в заклад громадського харчування в одному з районів Краматорська. Ще одна ракета вибухнула на території населеного пункту Біленьке, розташованого на північно-східній околиці міста.

Після завершення пошуково-рятувальних робіт було відомо про 12 загиблих.

У Краматорську 30 червня, 1 та 2 липня оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по місту.