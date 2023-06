Про це повідомляє Bellingcat.

Дамбу спорудили на початку травня в очікуванні українського контрнаступу. Зараз вода з річки вже затопила найближчі поля. Рівень води невпинно зростає.

На знімках видно сліди шин, що ведуть від дамби. Це свідчить про те, що дамбу можуть використовувати також як міст.

Цю дамбу видно із супутника.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt