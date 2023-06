Майк Рейсс стверджує, що чотири рази користувався послугами OceanGate і занурювався під воду, знаходячись на борту батискафа "Титан": тричі біля берегів Нью-Йорка, а один раз — до уламків затонулого лайнера "Титанік". Щоразу зв'язок із надводним кораблем на деякий час втрачався, але потім завжди відновлювався. Як вважає продюсер, причиною втрати зв'язку є не дефекти підводного човна, а товща води, що заважає технологіям як слід працювати на великій глибині.

.@MikeReissWriter, a former passenger on an OceanGate Voyage, describes his experience as the Coast Guard continues to search for the missing submersible pic.twitter.com/Ilv29w4IUv