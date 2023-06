Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Так, за даними британської розвідки, з літа 2022 року Військово-морські сили держави-агресорки інвестували у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі.

Вказується, що посилення безпеки включає щонайменше чотири шари сіток і бонових загороджень на вході в гавань. Крім того, останніми тижнями цей захист, ймовірно, був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців.

Зокрема, на зображеннях, опублікованих у Twitter Міністерством оборони Великої Британії, можна побачити майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться дельфіни-афаліни.

"В арктичних водах флот також використовує білуг і тюленів. Росія навчила тварин для низки місій, але ті, що знаходяться в Севастопольській гавані, швидше за все, призначені для протидії водолазам", – йдеться в огляді.

