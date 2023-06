Про це пише Defense Express із посиланням на Twitter-аккаунт Ukraine Weapons Tracker, який опублікував відео.

На відео видно, що українські військові за допомогою дрона-розвідника виявили пересування техніки окупантів. Ймовірно, після цього було ухвалено рішення атакувати її.

Перший FPV-дрон спочатку прямував у напрямку мопеда, на який росіяни встановили "мангал". Практично в останній момент оператор дрона виявив, що поруч серед дерев інша техніка окупантів.

Нею і виявилася нова "вундервафля" росіян — БТР-80, на який встановлено дві пускові установки УБ-32М для 30 некерованих авіаційних ракет С-5 та "мангал" для захисту від атаки з повітря. Як видно на відео, "мангал" не врятував бронетранспортер від ураження дроном.

З відео зрозуміло, що БТР-80 з ракетними установками атакували два FPV-дрони, причому внаслідок другого удару сталася детонація боєприпасів.

Точно невідомо, яких пошкоджень зазнав бронетранспортер окупантів. Ймовірно, внаслідок отриманих ушкоджень машині знадобиться ремонт.

