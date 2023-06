Про це пише Associated Press із посиланням на українських військових.

Фотографії були зроблені 28 травня. На них видно автомобіль з розрізаним дахом. Автомобіль стоїть на дамбі. Через розріз у даху видно діжки та міну, яка стоїть на одній з таких мін. Також видно дріт, який тягнеться до того берега річки, де знаходилися росіяни.

Журналісти не повідомляють, яким чином автомобіль потрапив на дамбу. Проте вони посилаються на ненезваного спецпризначення, який підтвердив – цей автомобіль дійсно стояв на дамбі.

Джерело АР стверджує, що окупанти боялися просування українських військових по дамбі, тому підірвали дорогу зверху. Також вони хотіли посилити вибух, запланований в машинному відділенні. Одного замінованого автомобіля було б недостатньо, щоб зруйнувати дамбу.

