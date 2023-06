Бізнесмен, засновник та член ради економічного форуму YES, засновник Фонду Віктора Пінчука та групи EastOne Віктор Пінчук прокоментував діяльність президента України Володимира Зеленського та відношення до нього єврейського народу.

Свою думку бізнесмен висловив у соціальній мережі Facebook.

Сьогодні рашистський диктатор назвав президента нашої держави "ганьбою єврейського народу". Я – громадянин України, я – єврей, і вже кілька років, спілкуючись з євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського. Коли його тільки обрали Президентом, мої співрозмовники просто говорили, що вони горді з цього. Але коли Зеленський очолив боротьбу народу України за його незалежність та свободу, коли його мужність та незламність зробили його моральним лідером вільного світу, я чую від євреїв з різних країн справжнє захоплення цією людиною. Без ідеалізації – але справжнє захоплення. І справа не в його національності – справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода – одна з головних цінностей єврейського народу.

До речі, обрання єврея президентом України яскраво демонструє фундаментальну різницю між вільною, демократичною Україною та антисемітською рашистською імперією. Євреї України – частина українського народу. Вони хоробро б’ються на фронтах, жертвуючи своїм життям і вносять свій вклад в наближення перемоги України. Щоб там не казали "єврейські друзі" нашого ворога, яких він так і не назвав. Але їхні імена, напевно, можна знайти в усіх міжнародних санкційних списках.



Today, the Russian fascist dictator called the President of our country "the shame of the Jewish people." I am a citizen of Ukraine, and I am a Jew. For several years now, I have been in contact with Jews from around the world, and their feedback about Volodymyr Zelenskyy has been consistently positive. When he was just elected President, my interlocutors simply said that they were proud of it. But when Zelenskyy led the struggle of the people of Ukraine for their independence and freedom, when his courage and inexorability made him the moral leader of the free world, I began to hear from Jews of different countries the real admiration for this man. Without idealization - but with true admiration. And this admiration is not based on nationality - rather, the fact that Zelenskyy today is the embodiment of the fight for freedom. And freedom is one of the main values of the Jewish people.

By the way, the election of a Jew as the President of Ukraine vividly demonstrates the fundamental difference between a free, democratic Ukraine and an antisemitic Russian fascist empire. The Jews of Ukraine are a part of the Ukrainian people. They fight bravely on the front lines, sacrificing their lives and contributing to Ukraine’s impending victory. Regardless of what unnamed "Jewish friends" of our enemy say. But their names can probably be found in all international sanctions lists.