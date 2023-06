Про це повідомляє пресслужба ССО.

Там уточнили, що командування загарбників виявилося не готовим до настільки руйнівних наслідків підриву дамби Каховської ГЕС, яку самі ж росіяни і підірвали. Командування РФ "збуло" про п'ятьох окупантів, які знаходились по шию в воді. Їх помітили і витягли з води.

"Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього", — сказано в повідомленні.

Проте інші загарбники, помітивши українських бійців, відкрили по нім вогонь. Вони не зважали на те, що можуть зачепити своїх же побратимів. Попри обстріл, всі полонені залишилися живі. Воїни ССО також не постраждали.

🎥While Russians targeting aid workers, Ukrainian soldiers of 73rd Naval Special Purpose Center rescued Russian soldiers, which were trapped during the floods caused by the explosion of Kakhovka dam in #Kherson Oblast.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/KDGS2esixN