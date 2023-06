Про це свідчать повідомлення деяких російських Telegram-каналів, Центру протидії дезінформації (ЦПД) та OSINT-аналітиків.

У ЦПД повідомили, що окупанти вкинули в соціальні мережі відео, на якому українські військові за допомогою HIMARS вразили кілька САУ "Мста-С" на півдні Донецької області.

Російські Telegram-канали опублікували це відео, заявивши, що на ньому нібито знищення систем HIMARS.

Зображений на скріншоті ЦПД пост опублікував Telegram-канал "Караульний Z". Наразі автор каналу видалив цей пост.

Але відео з підписом про нібито знищення HIMARS можна, наприклад, знайти в Telegram-каналі TOPOR Z-NEWS.

OSINT-аналітик, на ім’я Andrew Perpetua, у своєму Twitter-акаунті зміг геолоціювати місця розташування російських САУ, показаних на відео.

Russia lost 5 Msta-S all in basically the same farm field.

47.66349, 36.94737

47.66219, 36.94366

47.66105, 36.93501

47.64909, 36.94339

47.64911, 36.94264 pic.twitter.com/fW0v0nlNea