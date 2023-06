Блогер Володимир Коваль прокоментував напад на колишнього народного депутата Тараса Чорновола, в результаті екс-депутата облили зеленкою та закинули в смітник прихильники керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової.

Свою думку блогер висловив у соціальній мережі Facebook.

Тест на… Чорновіла

Тарас Чорновіл - міський божевільний, чий довгатий язик не знав міри та наздогнав сам себе. В звичайний час цей чорноротий писака не заслуговув би жодної уваги. Та ця історія вже більше за Чорновола - prank is out of the control. Це історія про вулицю у військовий час.

Неважливо яких політичних вподобань притримується Чорновіл чи скільки прихильників є у його нападників в соціальних мережах - держава має відреагувати на зухвалий напад з відкритими обличчями слідуючи букві закону. Єдиним модератором справедливості та насилля має залишатися держава в обличчі повноважних органів. Особливо - в час повномасштабної війни.

Кількість соціальних та політичних зламів в суспільстві зараз занадто висока аби гратися в ці ігри - це питання національної безпеки. Якщо момент буде впущено з тих чи інших міркувань та Джин не буде повернутий в пляшку - держава проявить інституціональну слабкість. Потім бахне так по голові, що мама-рідна.