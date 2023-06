Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Швеції.

"Протягом весни шведські збройні сили навчали українських солдатів використання CV90. Тепер вони повернулися, щоб захищати свою країну", — сказано в повідомленні.

