Про це він сказав під час виступу у Гельсінкі (Фінляндія) 2 червня.

"Кремль часто заявляв, що має другу за силою армію у світі. І багато хто цьому вірив. На сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні. В озброєнні, технологіях, управлінні, у військах, стратегії, тактиці, моральному дусі. Це ключова причина невдачі", – сказав він.

💬“The #Kremlin has often said that its armed forces are the second strongest in the world. Many believed it. Today, many see the Russian Armed Forces as the second strongest army in #Ukraine,” US Secretary of State Anthony #Blinken said. pic.twitter.com/4Zb0Ubeuy1