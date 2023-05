Американська співачка Тіна Тернер, одна з найвидатніших рок-вокалісток і найхаризматичніших виконавиць сучасності, померла у віці 83 років. Про це з посиланням на коментар її представника повідомляє Sky News у середу, 24 травня.

"Тіна Тернер, "Королева рок-н-ролу" мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, Швейцарія. З нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування", - сказано у повідомленні.

The Guardian пише, що протягом останніх років у Тернер було підірване здоров'я, оскільки у 2016 році їй діагностували рак кишківника, а у 2017 році їй пересадили нирку.

Справжнє ім'я Тернер було Анна Мей Буллок. Вона народилася 26 листопада 1939 року і виросла в Натбуші, штат Теннессі, де співала в крихітному міському церковному хорі, підлітком потрапила в оркестр Айка Тернера. Після того, як її вокальні таланти стали очевидними, Айк дав їй ім’я Тіна Тернер – і зробив це торговою маркою на випадок, якщо вона покине його, а він захоче замінити її у своєму виступі.

Вона дебютувала під цим ім’ям із синглом Айка та Тіни Тернер A Fool in Love у липні 1960 року, який увійшов до Топ-30 США. Але саме їхні живі виступи зробили їх сенсацією. У 1964 році вони підписали контракт із Warner Bros imprint Loma Records, який випустив їхній перший альбом, який потрапив у чарти: Live! Шоу Айка і Тіни Тернер.

У 1970-х роках вони поповнили чарти й отримали премію Греммі. У 1976 році Тернер покинула Айка. Її останнім синглом із групою був Baby, Get It On, з екранізації рок-опери "Томмі" 1975 року.

Тернер у 1980-х роках отримала шість із восьми нагород "Греммі". Протягом десятиліття її десятки пісень потрапили до Топ-40, включаючи "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" і «Better Be Good to Me". Її шоу 1988 року в Ріо-де-Жанейро зібрало 180 000 людей, що залишається однією з найбільших концертних аудиторій для одного виконавця.

У 1985 році Тернер познайомилася з німецьким музикантом Ервіном Бахом, і у 1988 році переїхала до Лондона. У 1990-х співачка випустила два студійних альбоми, записала пісню для фільму про Бонда 1995 року "GoldenEye" і здійснила успішне світове турне у 2008 та 2009 роках.

Після цього Тернер пішла з шоу-бізнесу. Вона вийшла заміж за Баха, відмовившись від громадянства США і стала громадянкою Швейцарії.

Після виходу на пенсію вона боролася з низкою проблем зі здоров’ям, а в 2018 році вона зіткнулася з сімейною трагедією, коли її старший син Крейг покінчив життя у віці 59 років у Лос-Анджелесі. Її молодший син Ронні помер у грудні 2022 року. У Тернер залишився чоловік та двоє синів Айка, яких вона усиновила.