Про це повідомляє Baza та інші російські ресурси.

Аварія попалила на камери спостереження. О 06:30 ранку за московським часом на перетині проспекту Миру і Лікарняного провулка. Автомобіль Volvo виїжджав із провулка. У нього врізався Aurus із урядовими номерами.

Наразі відомо, що в ДТП постраждала одна людина, але в лікарню вона їхати відмовилася. Чи був патріарх Кирило за кермом, невідомо.

Російське видання Інтерфакс стверджує, що Aurus патріарха взагалі в ДТП не потрапляла.

