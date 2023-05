Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у своєму Twitter-акаунті.

Кулеба перебуває з візитом у Португалії, де зустрівся зі своїм колегою Жоао Кравіньйо.

"Вдячний за рішення Португалії приєднатися до авіаційної коаліції, розпочавши навчання українських пілотів і техніків", — написав Кулеба.

Міністр додав, що разом із Кравіньйо він також обговорив "Формулу миру", нову військову допомогу, відповідальність Росії за повномасштабне вторгнення та інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО.

I met with @JoaoCravinho in Lisbon. Grateful for Portugal’s decision to join the aviation coalition by beginning to train Ukrainian pilots and technicians. We discussed Peace Formula, joint global outreach, EU and NATO integration, accountability for Russia, and new military aid. pic.twitter.com/9U5E9BGhUm