Пов'язана з Євгенієм Пригожиним і ПВК "Вагнер" російська компанія "Брокер експерт" придбала в Китаї 20 тис захисних шоломів на суму $2 млн. на війну в Україні.

Деталі оборудки з'ясувала Financial Times, проаналізувавши митні декларації. "Брокер експерт" придбав шоломи у невеликої китайської фірми Hangzhou Shinerain Import and Export Co. Відповідно до її профілю на платформі Alibaba, в ній працює від 5 до 15 осіб, вона торгує жіночим одягом. Hangzhou Shinerain повідомила у відповідь на запит FT, що просто виконувала отримане замовлення, а шоломи призначалися для ігор. Фірма не пояснила, що це означає, і відмовилася показати фотографії шоломів, додавши, що не знає ні Пригожина, ні ПВК "Вагнер", ні про зв'язок із ними "Брокер експерта": "Ми приватна компанія, не беремо участі у справах національного чи військового характеру та дотримуємося закону".

У митній декларації "Брокер експерта" зазначено, що шоломи "не призначені для військового використання".

Наприкінці грудня офіційний представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що, за підрахунками США, у "Вагнері" 50 тис осіб, з них 40 тис були рекрутовані у в'язницях. У лютому Кірбі додав, що з початку війни "Вагнер" втратила в Україні понад 30 тис осіб, у тому числі 9 тис убитими (з них у грудні загинула половина, близько 90% з яких – колишні в'язні).

Офіційно "Брокер експерт" не пов'язаний з Пригожиним, але в нього той самий аудитор, фірма "Акцент", що у компаній, що входять до пригожинської групи "Конкорд", арт-галереї матері Пригожина та кількох компаній, які постачали обладнання для гірничодобувних та лісозаготівельних підприємств в Африці. Проти цих компаній США та ЄС запровадили санкції, назвавши їх прикриттям для діяльності "Вагнера".

"Брокер експерт" протягом чотирьох років теж постачав із Росії обладнання до Судану та Центрально-Африканської Республіки компаніям, пов'язаним з Пригожиним та "Вагнером". Постачання тривали і під час війни в Україні, з'ясувала FT. При цьому "Брокер експерт" не перебуває під жодними санкціями.

"Те, що Пригожин, як і раніше, може виставляти озброєних контрактників в Україні та принаймні трьох африканських країнах, купувати обладнання в Китаї і займатися контрабандою ресурсів, показує, наскільки міцну мережу він збудував", – сказав Марсель Пліхта, науковий співробітник Центру світового права та управління при Університеті Сент-Ендрюс. "Для Великої Британії, США, Франції та інших це означає, що їм потрібно співпрацювати з якомога більшою кількістю країн в Африці, на Близькому Сході та в Азії, щоб обмежити його доступ до світових ринків".

Пригожин у голосовому повідомленні, яке FT передала "Конкорд", заявив, що "ніколи не чув назви компанії", пов'язаної із закупівлею шоломів. Він також запропонував відправити газеті "великий мішок з моєю брудною білизною, що зібралася за тиждень або два, щоб ви могли вивчити мої труси, шкарпетки, використаний туалетний папір і все, що вам заманеться".

Із секретних документів, які потрапили в витік з Пентагону, також стало відомо, що на початку 2023 р., незадовго до того, як Пригожин почав публічно скаржитися на недостатнє постачання від Міноборони РФ, ПВК "Вагнер" попросила Китай надати їй озброєння.