Фотографії опублікував журналіст CNN Джанлука Меццофіоре.

Знімки були зроблені компанією Maxar Technologies.

"Приголомшливі супутникові знімки, зроблені Maxar, показують величезні масштаби руйнувань у деяких частинах Бахмута за останній рік. Порівняйте, наскільки зеленим і пишним було місто минулого травня і його поточний стан. Ніяких дерев і коричневий/червонуватий щебінь покриває всю територію", — написав він.

На фотографіях видно багатоповерхові та приватні будинки, школи, церкву, які за рік зруйнували вщент.

Stunning satellite images captured by @Maxar reveal the sheer magnitude of devastation in parts of Bakhmut over the past year. Compare how green and lush the city was last May (L) and its current state (R). No trees and a brown/reddish rubble covers the entire area. pic.twitter.com/8YWRqEotqF