3 травня 2023 року Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування ”Кинджал”. Згодом Росія спробувала нейтралізувати покращені можливості української протиповітряної оборони, але в процесі цього, ймовірно, втратила ще кілька “Кинджалів”, відзначили у британській розвідці.

За останній тиждень повітряне протистояння над російсько-українським кордоном посилилося, відзначили у британській розвідці. Лише 13 травня 2023 року чотири літаки Повітряно-космічних сил Росії (два сучасні бойові літаки та два вертольоти) зазнали аварії над Брянською областю Росії. Ймовірно, вони були збиті, відзначили британські розвідники.

Підвищена повітряна загроза над прикордонням Росії викликатиме виняткове занепокоєння у Повітряно-космічних силах РФ, які використовують цю територію для запуску повітряних сил на війні в Україні.

