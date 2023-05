Американський мільярдер Джордж Сорос спростував повідомлення про власну смерть та заявив, що знаходиться у доброму здоров'ї. Відповідний запис з'явився на персональній сторінці Сороса у Twitter у понеділок, 15 травня.

Мільярдер відреагував на численні фейкові повідомлення про його смерть, що розлетілися соцмережами завдяки допису американського блогера. Усього одне речення про чутки щодо смерті Сороса від серцевого нападу підхопило багато користувачів в усьому світі.

"Чутки, що у мене стався серцевий напад, є цілковитою брехнею. Я живий та здоровий", - підкреслив Сорос.

Фото: twitter/georgesoros

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy.

Як повідомляли Українські Новини, 15 травня американський блогер Matt Wallace повідомив про чутки про нібито смерть американського мільярдера Джорджа Сороса від серцевого нападу.

у січні американський телеканал Fox News повідомив, що американський мільярдер Джордж Сорос протягом багатьох років платив 54 впливовим діячам ЗМІ, включаючи журналістів CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR та Washington Post.

Нагадаємо, у 2021 році Сорос та ще 17 мільярдерів отримали по 1200 доларів допомоги від уряду США як постраждалі від пандемії COVID-19.