Директорка Museum and Heritage Анна Пріді та Юрій Савчук. Фото: Museum and Heritage

Директорка Museum and Heritage Анна Пріді та Юрій Савчук. Фото: Museum and Heritage

10 травня у Лондоні (Велика Британія) відбулась урочиста церемонія на честь цьогорічних переможців міжнародного конкурсу Museum and Heritage Awards, на якій Національному музеєві історії України у Другій світовій війні вручили спеціальну нагороду журі за виставку "Україна – розп’яття" та особливу професійну стійкість в умовах війни.

Про це повідомляється на сайті Музею, передають Українські Новини.

Від імені колективу почесну нагороду отримав генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

Нагорода

Нагадаємо, виставка "Україна – розп’яття" (куратор – Юрій Савчук, художник – Антон Логов) була відкрита 8 травня 2022 року і за рік експонування не лише привернула увагу світових медіа та громадськості, а й отримала низку виставкових сиквелів, що були показані за кордоном: "Битва за Україну" (м. Рига, Латвія), "Україна – розп’яття. 365…" (м. Таллінн, Естонія), "Україна. Розп’яття. Трибунал" (м. Нью-Йорк, США).

Цьогоріч організатори конкурсу отримали близько 500 заявок від різних музеїв світу, 92 з яких увійшли до фіналу за 18 номінаціями. У номінації "Міжнародна виставка року" в шорт-лист потенційних переможців ввійшли: Національний музей авіації і космонавтики США Смітсонівського інституту, Історичні музеї Торонто, Національна рада музеїв науки (Індія), об’єднання Музеїв Варда (Данія) та Альпійський музей (Швейцарія).

За словами директорки Museum and Heritage Awards Анни Пріді, "коли члени журі ознайомилися з матеріалами виставки Національного музею історії України у Другій світовій війні "Україна – розп’яття", було ухвалено одностайне рішення присудити проєктові та Музею війни Спеціальну нагороду журі. Адже те, що ми побачили, є безперечно поза конкурсом і виходить за межі наших традиційних критеріїв оцінювання".

Виставка "Україна – розп’яття"

Міжнародне журі особливо вразив процес підготовки виставки, який розпочався в перші місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну і те, що артефакти були зібрані музейною командою у деокупованих регіонах Київщини та Чернігівщини відразу після їх визволення.

Як зазначив Юрій Савчук: "Нагорода Museum and Heritage є проявом великої підтримки Музею та української держави, а міжнародна увага дає важливе відчуття належності України до європейської цивілізації та чітке бачення її європейського майбутнього".

Міжнародна премія Museum and Heritage Awards була заснована у 2002 році і відома у світі як "музейний Оскар". За роки її існування престижну нагороду отримували: Британський музей (Великобританія) та Музей мистецтв Метрополітен (США). Організація Museum and Heritage зʼявилася в 1991 році як центр співпраці для музеїв, галерей та сфери культурної спадщини. Церемонія нагородження є головною подією в межах щорічного Museum and Heritage Show й традиційно представляє основні інновації, сучасні тенденції експозиційного дизайну та актуальні теми для дискусій у сфері музейної справи й культурної спадщини.

Як повідомляли Українські Новини, в річницю звільнення Бучі у Нью-Йорку відкрилася виставка звірств росіян в Україні.