Трансляцію конкурсу можна було дивитися онлайн, а згодом виступ принцеси виклали в соціальні мережі.

Кейт Міддлтон виконала на фортепіано невеликий уривок зі Stefania. Для цього команда "Євробачення" поїхала у Віндзорський замок, де знімала відео у Багряній вітальні. У кадрі принцеса у блакитній вечірній сукні від Jenny Packham грає на фортепіано.

"Сюрприз до Євробачення! Приємно приєднатися до Kalush Orchestra у спеціальному виконанні твору-переможця минулого року!", — зазначено у твітері королівської родини.

A #Eurovision surprise 🎹



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb