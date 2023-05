У Міноборони оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

"Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 м", – підписали світлину в міністерстві.

The moment when you realize that the distance from the front line to the warships carrying Kalibr missiles in Sevastopol Bay is 298 km 700 meters. pic.twitter.com/LUaVL5O2GD