У відео капітан HIMARS звертається до російських окупантів та спростовує фейки про нібито знищення цих систем. Крім того, показано бункер, що вказаний як місця зберігання цього виду зброї.

"Подивись, в яких умовах ми зберігаємо HIMARS. Це воєнні об'єкти , побудовані ще в СРСР. Їм не страшні навіть ядерні удари". - сказано у заяві.

A friendly reminder from Captain HIMARS...

To whom it may concern.



P.S. There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d