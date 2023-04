Про це в п’ятницю, 21 квітня, повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.

За його інформацією, новий пакет європейських санкцій буде спрямований на поліпшення дотримання раніше введених обмежень.

Також Євросоюз має намір впровадити нові інструменти боротьби з обходом старих обмежень з боку Росії.

"Нові імена людей/компаній також — як завжди — але, як й очікувалося: без ядерної зброї та алмазів", — написав він у Twitter.

