Про це пише "Європейська правда".

Вказується, що керівна партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" організувала подію з назвою "Мир та безпека". На ній виступав у тому числі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Користувачі Twitter звернули увагу, що на основному банері події зображена Угорщина у її нинішніх кордонах і також є контури так званої "Великої Угорщини" – у кордонах, які мала до Тріанонського мирного договору. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

Мапа викликала негативну реакцію румунського євродепутата Влада Георге.

"Угорщина (держава-член ЄС) підриває суверенітет Румунії (іншої держави-члена ЄС). На фото ви можете побачити мапу Великої Угорщини, яка включає регіон, що належить Румунії. Це огидно та обурливо", – наголосив він.

Hungary (a Member State) is undermining Romania's sovereignty (another Member State) 🤬



In the pic attached you can see the flag of Great Hungary, which includes a region belonging to 🇷🇴!!



This is disgusting & outrageous! @PM_ViktorOrban #Hungary #Romania #EU #sovereignty pic.twitter.com/4gLZZN1wFg